LE SSERAFIMのユンジンが、大胆な肌見せで視線を釘付けにした。ユンジンは最近、自身のインスタグラムを更新し、写真を投稿した。【写真】ユンジン、背中ほぼ“丸見え”公開された写真には、黒のホルターネックトップスに同色のボトムスを着用したユンジンの姿が収められている。背中が大きく開いたバックレス仕様のトップスからは、引き締まった美しいボディラインが際立ち、見る者を圧倒する。さらに、胸元や背中、腕にあしらわ