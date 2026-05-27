今回、Ray WEB編集部は合コンでの困った出来事について読者に話を聞いて漫画にしてみました。前編から読みたい方はこちら＜前回のお話＞主人公たちは、3対3で合コンをすることに。しかし、男性メンバーは正直はずれ…。学歴と顔自慢と元カノの悪口しか話さない青田、偽ブランドの自慢とビジネス理論ばかり話す偽場、そして、その青田と偽場の顔色ばかり伺い名前すら名乗ってない男性の3名。あまりにも話がつまらないため、女性側も