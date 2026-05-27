6月で80歳を迎えるアメリカのトランプ大統領は、大統領に復帰後3回目となる健康診断を受けました。診断後トランプ氏はSNSに「全ての検査結果が完璧だった」と投稿しました。トランプ大統領は26日ワシントン郊外にある軍の医療機関で定期の健康診断を受けました。トランプ氏が健康診断を受けるのは2期目に就任以降、3回目です。6月で80歳を迎えるトランプ氏の健康状態をめぐっては、足のむくみや手のあざなど高齢による健康不安の憶