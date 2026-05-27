＜天気＞西日本は雨になるでしょう。鹿児島では活発な雨雲が連なる線状降水帯が発生するおそれがあります。また宮崎でも非常に激しい雨が降り、九州北部や四国では激しい雨が降るところがあります。大雨による土砂災害や道路の浸水などに警戒してください。東海も夜になると雨が降りだすでしょう。関東〜北海道は日中は日差しや晴れ間がありそうです。関東は日付が変わるころからパラパラと雨が降りだすところがあるでしょう。＜日