女優の上白石萌音が26日、フォトエッセイ集『BITE The World 上白石萌音と世界をガブリ！』の出版記念取材会を東京・集英社アネックスビルで行った。 同書は、雑誌『メンズノンノ』にて2年半以上にわたって続いたグルメ連載を書籍化したもの。延べ28の国と地域の料理を紹介するフォトエッセイ集として、同日に発売された。 上白石さんは完成した本を手に「本が好きなので、自分の名前が載った本が出版されるログインして続きを読む