国民的人気アイドルグループ「Snow Man」の宮舘涼太さん（33）が5月29日、黒柳徹子さんの長寿トーク番組「徹子の部屋」（テレビ朝日系、午後1時放送）に初出演します。【写真】「舘様」の愛称で大人気の宮舘涼太さん1993年、東京都生まれの宮舘さんは「舘様」の愛称でおなじみで、「貴族」とキャラ付けされています。2012年に「Snow Man」の一員として活動を開始し、歌手としてだけでなくドラマ、映画、CM、舞台やバラエティーなど