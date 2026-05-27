「ダウン症と聞くと、『似たような顔つき』と思われる方が多いかと思いますが、その他の大きな特徴としてはーー」【インスタ投稿】入学式で話した内容全文とある小学校の入学式。新1年生全員の保護者の前で、ダウン症である娘について伝えた母親のスピーチがInstagramで反響を呼びました。話をしたのは、ダウン症の女の子、なっちゃんを育てるわたなべあゆみさん（@21tgirlll）。ダウン症（21トリソミー）とは、通常2本である21番