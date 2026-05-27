全長4.8m超え！ トヨタ新型「ステーションワゴンSUV」に注目！2026年2月25日、トヨタはBEV（電気自動車）の新型モデル「bZ4Xツーリング」を発売しました。bZ4Xツーリングのベースとなった「bZ4X」は、トヨタがスバルと共同開発したSUVです。2022年に発売された当時は国産BEVの選択肢が少なく、同ジャンルの可能性を広げた一台といえるモデルでした。【画像】これがトヨタの新たな「ステーションワゴンSUV」です！ 画像で見る（