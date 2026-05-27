緊迫する中東情勢の影響で、随意契約での調達となっていた名古屋の市バスで使う軽油。2カ月ぶりに競争入札が実施されましたが、依然高値が続いています。名古屋市交通局は市バスで使う軽油を通常3カ月分ずつ入札で調達していますが、今年3月の入札は業者の辞退などで成立せず、従来より高い価格となる随意契約で調達していました。交通局によりますと、6月分に関しては一般競争入札が実施され、26日、5月分よりも10円ほど安