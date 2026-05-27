りそなグループBリーグチャンピオンシップ決勝長崎ヴェルカは26日のGAME3で琉球ゴールデンキングスを破り初めてのリーグ制覇を成し遂げました。 日本一に王手をかけたヴェルカは序盤からエンジン全開で攻め込みます。 前半の流れを作ったのは馬場。 ババブーンを決めると、ブラントリーやイヒョンジュンのスリーポイントなどで得点を重ね13点リードで前半を折り返します。