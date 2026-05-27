タレントのモト冬樹（75）が25日、自身のブログを更新。「買い物の帰りにKFCに行ってきました」と書き出し、注文した「ケンタッキーフライドチキン」（KFC）の定番メニューを明かした。【写真】「いまはこれ一択だね」モト冬樹が注文するケンタッキーの定番メニューモトは「考えてみたら最近はカーネルサンダースの人形を店舗脇に置いてないよね 以前は必ずあったのに、、」と最近の店舗の“変化”について触れながら、「俺が