八尾市が指定取り消しへ大阪府八尾市の就労継続支援Ａ型事業所が、障害者就労支援の加算金数億円を不正に受給した疑いが強まったとして、市が障害者総合支援法に基づき、事業者指定を取り消す行政処分を２７日にも出す方針を固めた。事業所では２０２５年度、障害者を運営法人代表の親族企業に就職させ、加算金を得ていたが、市は労働実態のない人が複数いたことを確認し、不正行為と判断した。複数の関係者への取材でわかった。