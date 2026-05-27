サッカー元日本代表主将で、現在は米ＭＬＳのＬＡギャラクシーでプレーするＤＦ吉田麻也（３７）が、２６日までに自身のＳＮＳを更新。盟友・長友佑都との再会ショットを公開した。６月１１日（日本時間１２日）開幕のＷ杯北中米大会に臨む日本代表は２５日、千葉市内で本大会に向けて始動。３１日の壮行試合・アイスランド戦（ＭＵＦＧ国立）までの帯同が２１日に電撃発表された元主将の吉田も練習に参加している。吉田はイ