最重要距離の入れ方がわかるショートパット練習法とは すべての復習をしながら最重要距離=1.8ｍを入れる 【注目ポイント】● フォローだけで１ｍのパットを練習したら、次は1.8ｍ● ここでは、これまで学んだGAP３をはじめ、後述の各ポイントを1つ1つ確認しながら、10球連続で入れてみる● また、フォローだけで打ったときのように、ボールに順回転がしっかりかかっているかどうかも確認する