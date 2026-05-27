バレーボール・SVリーグ女子のヴィクトリーナ姫路がこれまで試合を行っていた、兵庫県姫路市の「ヴィクトリーナ・ウインク体育館」（姫路市立中央体育館）。大規模な改修工事を行うことになったため、2025-26シーズンをもってホームゲーム開催はひと区切り。来シーズンからは新たなアリーナで戦うことになります。ヴィクトリーナ・ウインク体育館（写真提供：ヴィクトリーナ姫路）このたび、姫路のアヴィタル・セリンジャー監