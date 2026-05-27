朝のドル円は１５９．２０円台、海外市場で１５９．３８円を付ける＝東京為替 朝のドル円は１５９．２０円台での推移。海外市場で１５９．３８円まで上値を伸ばしている。ドル高が優勢も、取引自体は低調。 USDJPY 159.28