【豪州】 消費者物価指数（4月）10:30 予想4.4%前回4.6%（前年比) 予想0.6%前回1.1%（前月比) 予想3.4%前回3.3%（トリム平均・前年比) 予想0.3%前回0.3%（トリム平均・前月比) 【NZ】 NZ中銀政策金利（5月）11:00 予想2.25%前回2.25%（NZ中銀政策金利) 【米国】 MBA住宅ローン申請指数（05/16 - 05/22）20:00 予想N/A前回-2.3%（前週比) リッチモンド連銀製造業