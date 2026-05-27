9:00植田日銀総裁、日銀「新たな視点から見た金融政策」開会挨拶 9:20カシュカリ・ミネアポリス連銀総裁、日銀「新たな視点から見た金融政策」出席 12:00ブレマンNZ中銀総裁、記者会見 12:35日本40年利付国債入札（3000億円程度） 13:20カジミール・スロバキア中銀総裁、日銀「新たな視点から見た金融政策」出席 17:00ECB金融安定報告 豪中銀副総裁、ダラス連銀総裁、日銀「新たな視点から見た金融