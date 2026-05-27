ロシアの攻撃を受けた民家と住民＝25日、ウクライナ・クラマトルスク（ロイター＝共同）【キーウ、モスクワ共同】ロシアの侵攻を受けるウクライナのシビハ外相は26日、東部ドニプロにある世界食糧計画（WFP）の倉庫をロシア軍が弾道ミサイルで攻撃し、13万人分の人道支援物資を破壊したと明らかにした。「国際人道法の原則を無視している」と非難し、ロシアの攻撃を停止させるよう国連のグテレス事務総長に要請した。WFPによる