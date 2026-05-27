ヨーロッパを熱波が襲っています。フランスでは26日各地で記録的な暑さとなり、この猛暑に関連して7人が死亡しました。フランスでは26日、気温が35.8度を超える場所があるなど記録的な暑さとなり、5月の国内の平均気温が過去最高を更新しました。フランス政府の報道官は26日、「暑さに関連する死者が7人いる」と明らかにしました。そのうち、少なくとも5人は溺死だということです。AFP通信によりますと、海水浴に訪れる人が増える