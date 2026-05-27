今回は、元夫に突然話しかけられ、無視したエピソードを紹介します。元夫のことを許せない…「元カノと不倫した元夫とは、数年前に離婚しました。離婚後、私は起業して仕事が軌道にのり、経済的には困っていません。そんなある日、3歳の息子と公園で遊んでいると、なんと元夫に久々に再会し、話しかけられたんです。諸事情があり息子と元夫は面会していないのですが、大きくなった息子を見て、元夫はいろいろと話しかけていました