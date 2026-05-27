現在放送中のドラマ『LOVED ONE』（フジテレビ系）。この言葉には、「かつて誰かに深く愛されていた存在」という意味が込められている。 参考：八木勇征、芝居の経験が広げたアーティストとしての表現力「歌詞の読み方が変わった」 人は、家族、恋人、友人、仕事仲間などなど、誰かに支えられ、愛されながら生きている。そしてドラマに登場する法医学専門チーム「MEJ（メディカルイグザミナージャパン）