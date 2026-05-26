体験型コミュニティ事業を手掛けるストーリーアンドカンパニーが運営する原宿発の刺繍・お直しの店「パッチアンドプレイ（PATCH&PLAY）」が、リブランディングを実施した。従来の“修繕”中心の業態から、“自己表現”を軸にした体験型クリエイティブストアへの転換を図る。 パッチアンドプレイは、企業から提供された余剰在庫や廃材、生地、ボタンなどを活用し、クリエイターが自由に制作を行うための会員制スペース「ニ