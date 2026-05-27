27日ナイトセッションの日経225先物は前日清算値比370円高の6万5510円で取引を終えた。夜間取引終了時点のテクニカルポイントは以下の通り。 67597.75円ボリンジャーバンド3σ 65545.97円ボリンジャーバンド2σ 65510.00円27日夜間取引終値 64996.09円26日日経平均株価現物終値 64162.00円5日移動平均 63494.18円ボリンジャーバンド1σ 62520.00円一目均衡表・転換線 6