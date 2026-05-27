27日ナイトセッションのTOPIX先物は前日清算値比1.5ポイント安の3941ポイントで取引を終えた。夜間取引終了時点のテクニカルポイントは以下の通り。 4040.98ポイントボリンジャーバンド3σ 3968.55ポイントボリンジャーバンド2σ 3941.00ポイント27日夜間取引終値 3938.46ポイント26日TOPIX現物終値 3913.70ポイント5日移動平均 3896.11ポイントボリンジャーバンド1σ 3859.