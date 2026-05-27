27日ナイトセッションの東証グロース市場250指数先物は前日清算値比8ポイント安の835ポイントで取引を終えた。夜間取引終了時点のテクニカルポイントは以下の通り。 878.69ポイントボリンジャーバンド3σ 853.77ポイントボリンジャーバンド2σ 842.44ポイント26日東証グロース市場250指数現物終値 835.00ポイント27日夜間取引終値 829.60ポイント5日移動平均 828.84ポイン