オランダ・アムステルダムで泳ぐ人々＝26日（ロイター＝共同）【ロンドン共同】欧州各国が熱波の影響で記録的な暑さに見舞われている。英ロンドンでは25日の気温が34.8度となり、5月の過去最高の気温（32.8度）を少なくとも約80年ぶりに更新。26日は35.1度に達し、2日連続で最高となった。フランスでも25〜26日、各地で30度を超え、5月の過去最高を記録した。気象機関は熱中症への注意を呼びかけている。欧州メディアによると