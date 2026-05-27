千葉県は房総半島の東方沖で巨大地震が発生した場合県内の津波による死者が最大でおよそ5万7000人に上るとする被害想定を公表した。千葉県は巨大地震が起きた場合の被害想定を10年ぶりに更新し、今回、房総半島東方沖で発生した場合の想定も初めて公表した。想定では、房総半島東方沖でマグニチュード8.5の地震が起きた場合、太平洋沿岸の広い地域で大規模な津波が発生すると予測され、いすみ市で最大12.8メートル、銚子市で12.5メ