◇プロ野球 交流戦 日本ハム 4-0 阪神(26日、甲子園球場)日本ハムの新庄剛志監督が就任5年目で通算300勝を達成しました。新庄監督は2022年に日本ハムの監督に就任。就任から2年連続リーグ最下位となるも、2024年にはチームを2位へ押し上げることに成功。昨季はソフトバンクとシーズン終盤まで激しい優勝争いを繰り広げ、2年連続2位となりました。この日の交流戦初戦では現役時代に所属していた古巣・阪神と対戦。6回にレイエス選手