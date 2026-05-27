5月11日より【スターバックス】で販売がスタートしたのは、苺の魅力をぎゅっと詰め込んだ贅沢な「苺ドリンク」。苺らしい甘酸っぱさを味わえるのはもちろん、華やかで可愛らしいビジュアルも話題を集めています。そこで今回は、毎年大好評の苺が主役のドリンクを紹介します。 今年は果肉入りでさらに贅沢に 「ごろっと イチゴ ミルク」は、2025年に大きな話題を集めた「THE 苺 ミルク」をベースにした