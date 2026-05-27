YouTubeチャンネルでドキュメンタリーの一部公開今月2日に東京ドームで行われたボクシングのWBC世界バンタム級タイトルマッチ12回戦で、元4階級制覇王者の井岡一翔（志成）は、同級王者・井上拓真（大橋）に0-3判定で敗れた。日本男子初の5階級制覇に届かなかった37歳。25日に公開された密着映像が、ファンの涙を誘った。井岡は序盤に2度のダウンを喫し、8回終了時の公開採点でもレフェリー3者が井上を支持する苦しい展開。判