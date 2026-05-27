筆者の体験談です。子どもたちと路面電車に乗った際、お祭りで混雑する中、始発停留所から乗車できたことで子どもたちは座席に座ることができました。その後、杖をついた高齢の女性が乗車し、揺れる車内で立っている様子を見て心配していたところ、目の前に座っていた長男が突然立ち上がりました。そして、声をかけて席を譲ろうとしたところ、高齢の女性から予想外の言葉が返ってきました。配慮の形について学んだ出来事をお伝えし