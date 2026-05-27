ＮＨＫの鈴木奈穂子アナウンサーが、４３歳ゲスト女優と顔がそっくり！２ショットが披露された。「あさイチ」（月〜金曜・午前８時１５分）の公式インスタグラムが２７日までに更新され、２６日の放送について紹介。「空港の裏側」がテーマで「ゲストの菊池亜希子さん・坂口涼太郎さんもそれぞれ空港のお気に入りスポットを教えてくださいました」。そして、朝の連続テレビ小説「風、薫る」にも出演している菊池との２ショット