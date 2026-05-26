東京・三鷹に位置するSTI（スバルテクニカインターナショナル）ギャラリーは、スバルファンにとってまさに“聖地”とも言える存在だ。ここでは、WRCやニュルブルクリンク24時間レースなど、世界の舞台で培われたスバルのモータースポーツ活動が、実車展示や体験型コンテンツを通して間近に感じられる場所。2009年のオープン以来、ファンとの距離を大切にし続けてきたこの施設の魅力を紹