福岡県柳川市に、麦などの乾燥や保管、出荷までを一括して行う大型の農業施設・カントリーエレベーターが完成しました。福岡県は小麦の生産量が全国で2番目に多く、JA柳川管内は県内有数の麦の産地です。一方で、日本の小麦の自給率は16％にとどまっていることから、JA福岡中央会は、「麦の地産地消を進めながら自給率を20～30％に引き上げたい」としています。