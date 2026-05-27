鹿島DF関川郁万はFC東京戦で勝利に貢献J1百年構想リーグ地域リーグラウンド・EAST最終戦。すでに1位を決めていた鹿島アントラーズはFC東京との最終戦を1-0で制して、優勝を懸けるWEST1位のヴィッセル神戸とのプレーオフに向けて大きな弾みをつけた。FC東京戦、並々ならぬ思いでピッチに立っていたのは鹿島のCB関川郁万だった。「正直、2か月近く試合に絡めなくて、本当に試合に出る喜び、プロサッカー選手としてピッチに立つ喜