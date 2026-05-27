中村俊輔コーチも一部トレーニングに参加森保一監督率いる日本代表が5月26日、千葉県内で北中米ワールドカップ（W杯）と31日のアイスランド戦に向けてトレーニングを行なった。トレーニング中に中村俊輔コーチが見せた技ありパスが「いまだにワクワクする」「現役で出てくれ」など注目を集めている。俊輔コーチは今回の代表活動からチームに帯同。名波浩コーチ、長谷部誠コーチ、前田遼一コーチらとピッチに立ち、選手たちと目