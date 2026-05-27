セルティックから期限付き移籍中のFC東京DF稲村隼翔J1百年構想リーグ地域リーグラウンド最終戦。1位を決めた鹿島アントラーズと2位のFC東京の一戦、0-1で敗れたFC東京のCB稲村隼翔は試合後のミックスゾーンで、反省の弁を語りながらも、このシーズンの本音を口にしてくれた。「今、FC東京で経験のある選手たちとプレーすることで学ぶことも物凄く多いですし、何より試合に出続けられることで得られるものは多いと実感しています