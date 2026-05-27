今月4日、ホルムズ海峡で韓国の貨物船「HMM NAMU」（以下、ナム号）を攻撃した兵器はミサイルだったことが分かった。韓国政府は攻撃飛行体の残骸鑑識などを通じてこのような結論を下し、近く結果を公式発表する予定だ。与党高位関係者は26日、中央日報に対し、「攻撃兵器はドローンではなくミサイルであることが判明しており、近く政府レベルで発表する」と述べた。攻撃を加えた主体については、「イランではない別の主体の仕業と