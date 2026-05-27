記事ポイント2026年5月23日のカンヌ国際映画祭フォトコールにアフシア・エルジが登場しますアフシア・エルジはディオールのシルクドレスを着用しますメイクアップはディオール ビューティが担当します 2026年5月23日、カンヌ国際映画祭で開催されたフォトコールに、アフシア・エルジが登場します。アフシア・エルジの装いには、ディオールのシルクドレスとディオール ビューティのメイクアップが取り入れられています。