国連安全保障理事会のハイレベル会合で発言するロシアのネベンジャ国連大使＝26日、米ニューヨーク（ロイター＝共同）【ニューヨーク共同】国連安全保障理事会の今月の議長国、中国の王毅外相は26日、「国連中心の国際システム強化」をテーマにハイレベル会合をニューヨークの国連本部で主宰した。ロシアのネベンジャ国連大使は、日本が「再軍備」を推進し国連中心の国際システムを損なっていると批判した。王氏は日本に言及しな