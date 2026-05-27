関西ジュニア・AmBitiousの浦陸斗が、きょう27日放送のテレビ朝日系バラエティー『くりぃむクイズミラクル92時間SP』（後7：00）に出演する。【番組カット】かわいい〜！笑顔の出口クリスタ＆浦陸斗今回は、『ミラクル9』全キャプテンの中で、一番勝率が高い“古田ナイン”を10敗中の“有田ナイン”が迎え撃つ。古田ナインには、具志堅用高、ふくらP、吉村崇（平成ノブシコブシ）、澤部佑（ハライチ）、浅野ゆう子に加え、