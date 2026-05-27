気象台は、午前7時26分に、大雨警報（土砂災害）を三島村に発表しました。【警戒エリアを確認】【大雨警報】鹿児島県・三島村に発表 27日07:26時点種子島・屋久島地方では、27日夜のはじめ頃まで土砂災害に警戒してください。【警報（発表中）と予報値】■三島村□大雨警報【発表】・土砂災害27日昼前にかけて警戒