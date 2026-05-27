【スーパーフォーミュラ】第5戦（決勝・5月24日／鈴鹿サーキット）【映像】日本語で祝福する42歳レジェンドの姿（アップあり）日本最速を競うスーパーフォーミュラの第5戦決勝。レースはNTT docomo Business ROOKIEの福住仁嶺が劇的な今季初勝利を挙げ、チーム全体が歓喜に沸くなか、中継に驚きの光景が映し出された。福住の快挙を祝福するためにカメラがピットへと向かうと、そこには世界ラリー選手権（WRC）に参戦している勝