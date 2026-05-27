秋篠宮さまは鳥取県でマリーゴールドの花畑を視察されました。日本植物園協会の総裁を務める秋篠宮さまは26日、鳥取・南部町の植物園を訪れ、「伯耆富士」とも呼ばれる「大山」を臨む園内の花畑に足を運ばれました。秋篠宮さまは、一面に広がるマリーゴールドの前で花の説明に耳を傾けられました。その後、秋篠宮さまは米子市で行われた植物園協会の大会に出席し、植物の栽培や研究に貢献して表彰された職員らに、拍手を送られまし