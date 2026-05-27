歴史ある寺社が数多く、庶民的な街並みも残る世田谷の街。ゆったりとした時間が流れるこの街を、路面を走る世田谷線でぶらりと巡って参りました。とっておきのコーヒー＆スイーツと共に、小さな幸せに出合える旅に出かけてみませんか。ゆるっと過ごしながら心も体も元気に！にぎやかな都会に囲まれているのに、ゆる〜い空気が漂う東急世田谷線。三軒茶屋駅からほど近い線路沿いの『喫茶まくあい』周辺も、繁華街が近いとは思えない