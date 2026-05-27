大藤が圧巻のプレーで橋本との決勝を制した(C)Getty Imagesナイジェリアのラゴスで現地時間5月24日に行われたWTTコンテンダーの女子シングルス決勝は、日本選手対決となった。WTTコンテンダーとは、世界ランキング21位以下の選手に、若干名の20位以内の選手を入れた32名で競う中堅クラスの世界大会。その大会で世界ランキング12位の大藤（おおどう）沙月が、同14位の橋本帆乃香をゲームカウント4-1で破って優勝した。出場選手