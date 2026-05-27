結婚とは売淫であり、懐妊は悪魔の呪いである。ローマ教会は「悪魔の神殿」に他ならない――こんな激しい言葉でキリスト教会を罵り、現世を否定した人々がいた。12〜13世紀の南フランスに広まったキリスト教の異端「カタリ派」である。この異端運動の顛末を描いた名著『カタリ派とアルビジョア十字軍――中世ヨーロッパの異端運動』（渡邊昌美著）が講談社学術文庫で再刊された。異教徒には寛容、異端には仮借なし著者の渡邊昌美氏