「聞こえない子どもたちが、音楽をつくる」。その光景を想像できるだろうか。耳の聞こえる・聞こえないを超えて、さまざまな子どもたちが同じ舞台に立ち、音楽をつくる合唱団がある。聴覚や視覚に障害のある子ども、自閉症や知的障害のある子ども、車いすユーザーなど、社会的に“マイノリティ”と呼ばれる子どもたちが多く参加している。目の見えない子は声で歌い、聞こえない子は白い手袋を使って、手話をもとにした「手歌（しゅ