「PFAS」をめぐるダイキン工業への公害調停について、申し立てた住民の数が合わせて1100人以上となりました。 大阪府摂津市にある大手化学メーカー「ダイキン工業」の工場近くでは、発がん性など健康への影響が指摘されている有機フッ素化合物「PFAS（ピーファス）」が川や地下水から検出されています。 地元住民ら約800人は去年12月、ダイキン工業に対し会社による健康調査を行うことや、これまでに行った環